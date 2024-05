Buca Belediyesi, İktidarın "Hayati tehlike" oluşturdukları iddiasıyla Türkiye çapında sokakta yaşayan köpekleri toplayıp 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde katledilmesine ilişkin hazırladığı yasal düzenlemesinin ardından sahiplendirme kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Görkem Duman

"Yerel yönetimlerin tek başına bu durumun üstesinden gelmesi bugünkü koşullar içinde zor görünüyor. Devlet tarafından ayrılan bütçenin eşit şekilde tüm yerel yönetimlere dağıtılması, yerel ve merkezi iş birliği ile bu durumun üstesinden gelebiliriz. Buca Belediyesi olarak, ilçemiz sınırları içinde yaşayan can dostlarımızın aşılama ve bakımlarını sürdürüyoruz. Yaralanan can dostlarımıza hayvan ambulansı ile anında tedavi uyguluyoruz. Can dostlarımız için yedi gün hizmette bulunan bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’miz bulunuyor. Can dostlarımızı yaşatmak için bizler elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. dedi.