Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ufuk Mahallesi Sosyal Konutlar sakinlerinin kentsel dönüşümle ilgili tepkilerine yanıt vererek sürecin garantörlüğünü üstlendiklerini ve hak kaybı olmayacağını vurguladı.

Kentsel dönüşüm için son adımlar atılıyor

İzmir’in Buca ilçesinde Ufuk Mahallesi'nde bulunan ve toplamda 20 blok ile 400 daireden oluşan ‘Sosyal Konutlar’ sakinleri, kentsel dönüşüm için yıllardır kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek endişelerini dile getirmişti. Mahalle sakinlerinin bu tepkisine karşı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman açıklama yaparak sürecin ilerlemesi için son adımların atıldığını ifade etti.

Başkan Duman’ın açıklamaları

Başkan Görkem Duman, sosyal konutlardaki kentsel dönüşüm sürecini başından beri yakın takip ettiklerini belirtti. Başkan Duman, “Seçim döneminde vatandaşlarımızla görüştük. Geçen hafta da iki görüşme gerçekleştirdim. Burada 280’e yakın mülk sahibi bulunuyor. Tüm hak sahiplerinin imzalamasını bekliyoruz. Ardından kentsel dönüşüm süreci başlayacak” dedi.

Hak kaybı olmayacak

Başkan Duman, sürecin her iki taraf için garantörlüklerini üstlendiklerini belirterek, “Buradaki vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Süre dolsa bile bir hak kaybı yaşamayacaklar. Herkes sağlıklı konutlara kavuşacak” ifadeleriyle vatandaşların endişelerini gidermeyi amaçladı.