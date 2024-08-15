İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’nın 11 mahallesine hizmet edecek olan “Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi” kapsamında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Sabahın erken saatlerinde Özmen Caddesi’nde mesaiye başlayan Başkan Tugay, çalışmaların eylül ayında tamamlanacağını duyurdu. Tugay, “Ekiplerimiz şu ana kadar 11 kilometrelik yağmur suyu ve 7 kilometrelik atık su hatlarını tamamladı. Bu proje ile Buca’da bizi üzen su baskınlarının önüne geçeceğiz” dedi.

Sokak ve trafik düzenlemeleri talepleri değerlendiriliyor

Saha gezisi sırasında bölge halkının sorunlarını da dinleyen Başkan Tugay’a, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve diğer yetkililer eşlik etti. Buca sakinleri, gerçekleştirilen çalışmaların temizlik, beton ve asfalt düzenlemeleri ile su altyapısını iyileştirdiğini belirterek memnuniyetlerini ifade etti. Tugay, halkın sokak ve trafik düzenlemelerine ilişkin taleplerinin de hızla değerlendirileceğini söyledi. Bölge esnafını ziyaret eden Başkan, çalışmalar sırasında gösterilen anlayış için de teşekkür etti.

Cemil Tugay: Buca’da su baskınlarına son vereceğiz

Özmen Caddesi’nde devam eden yağmur suyu ve atık su ayrıştırma projesinin Buca’daki su baskınlarını önleyeceğini belirten Başkan Tugay, “Geçmişte yaşanan su baskınlarının önüne geçmek için büyük bir adım atıyoruz. İzmir’in altyapısıyla ilgili bu gibi sorunlara etkili müdahaleler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Buca’nın dev yatırımı Başkan Tugay’ın takibinde

Çevik Bir Meydanı’nı Üçkuyular Meydanı’na bağlayan Özmen Caddesi’nde süren 300 milyon liralık yatırım, Buca’nın altyapısında büyük bir değişim yaratacak. Başkan Tugay, projenin eylül ayında tamamlanarak bölgedeki trafiğin rahatlayacağını ve su baskınlarının tarihe karışacağını belirtti.