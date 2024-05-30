Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Menderes ve Erdem Caddeleri'nde altyapı incelemelerinde bulundu. İncelemede, İZSU Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili daire başkanları da hazır bulundu.

Buca'nın altyapı sorunları çözülücek

Duman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak Buca'nın altyapı sorunlarını çözeceklerini vurgulayarak, "Yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarını önlemek için İZSU ile birlikte harekete geçiyoruz. Buca'nın ihtiyaçlarını hızla karşılamak için koordineli bir şekilde çalışacağız" dedi.