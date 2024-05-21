Buca Belediyesi, ilçe genelinde hızla devam eden temizlik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Günlük olarak bir mahallede geniş bir ekiple gerçekleştirilen çalışmalar, parklardan sokaklara, çöp konteynerlerinden oyun alanlarına kadar her alanı kapsıyor. Oyun alanlarının bakımı ve tamiri ile kent mobilyalarının temizliği ve onarımı da bu kapsamda gerçekleştiriliyor. Yeşil alanlarda biçme çalışmaları yapılırken, ana caddeler süpürgeli temizlik araçlarıyla temizleniyor ve konteynerler ilaçlanarak hijyen sağlanıyor.

“ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRECEK”

Yaz aylarına pırıl pırıl bir Buca’nın yüklendiğini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bugüne kadar Buca Koop, Yıldız, Kuruçeşme, Yenigün, İzkent, Fırat ve Kaynaklar mahallelerinde çalışma yapıldığını, bu çalışmaların aralıksız olarak diğer mahallelerde de devam ettiğini söyledi. Duman, “Buca yaza tertemiz girecek. Tüm hemşehrilerim çok güzel bir yaz ayı geçirecek” diye konuştu.