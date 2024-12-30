İzmir’in Buca ilçesinde, NATO yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açtı.

Kaza, Buca'nın en işlek bölgelerinden biri olan NATO yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan bir araç, hızla gelen başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savrulurken, olay yerine hemen sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kazada, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle araçların ön kısımları ciddi şekilde hasar gördü. Ancak sürücülerde herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, kazanın başlıca nedeni tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkış yapması oldu. Ana yolda seyir hâlindeki aracın hızının yüksek olması ve tali yoldan çıkan aracın, uygun şekilde beklemeden yol alması, kazaya neden oldu.