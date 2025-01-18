Buca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 6 farklı kurs merkezinde 16 alanda ücretsiz hobi, sanat ve meslek edindirme kursları düzenliyor. Kurslar, kendini geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak isteyen her yaştan Bucalı için bir fırsat sunuyor.

Her yaştan Bucalıya özel eğitim fırsatları

Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kursların vatandaşlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Kendisini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak açtığımız kurslara bekliyoruz” dedi.

Hangi merkezde hangi kurslar var?

Kadın Aktivite Merkezi: Diksiyon, işaret dili, takı tasarım, tığ-şiş örücülüğü, nakış.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi: İşaret dili, aşçılık, pastacılık, takı tasarım, diksiyon, el sanatları.

Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi: Diksiyon, okuma-yazma, takı tasarım.

Evka 1 Semt Merkezi: Makine dikiş, kuaförlük, aşçılık, pastacılık, tığ şiş örücülüğü, takı tasarım, işaret dili.

Engelliler Koordinasyon Merkezi: Görme engelliler için bağımsız hareket becerileri, şiş örücülüğü ve ritim halk oyunları.

Ceren Özdemir Semt Merkezi: Makine dikiş, el nakış, bilgisayar işletmenliği, ön muhasebe, takı tasarım, kuaförlük, resim.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopileriyle kurs merkezlerine şahsen başvuru yapabilir.