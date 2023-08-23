DİSK Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, yaptığı açıklamada, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Buna göre en düşük işçi maaşının 19 bin 600 liraya, günlük yemek ücretlerinin 110 liraya, gıda kartı ücretinin ise 1500 liraya çıktığını aktaran Aras, anlaşmanın sağlanması üzerine işçilerin yeniden işlerine döndüklerini ifade etti.

İşçilerin söz konusu eylemi sonrası çöplerin toplamaması nedeniyle ilçenin bazı cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluşmuştu.