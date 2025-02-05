Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025’te meydana gelen depremler, İzmir halkında tedirginlik yaratırken, afet sonrası güvenli toplanma alanlarının gerekliliğini yeniden ortaya koydu. Özellikle yoğun nüfusa sahip Buca ilçesinde belirlenen toplanma alanları, deprem anında ve sonrasında vatandaşların can güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Deprem toplanma alanları, olası bir afetin ardından geçici barınma merkezleri kurulana kadar halkın güvende kalmasını sağlayan ve acil durum ekiplerinin organize hareket etmesine yardımcı olan kritik noktalardır. Peki, bu alanlar nasıl belirleniyor ve hangi kriterlere göre seçiliyor?

Toplanma alanları neye göre belirlenir

Buca’daki afet toplanma alanlarının belirlenmesinde şu kriterler dikkate alınıyor:

Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde daha fazla alan oluşturulması

Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı sağlayan noktalar olması

Engelli ve yaşlı bireylerin erişimine uygun alanlar seçilmesi

Yangın, su taşkını, tsunami ve altyapı sorunları gibi ikincil tehlikelerden uzak olması

Düz ve engebesiz araziler üzerine kurulması

Elektrik, su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara yakın konumlanması

Bu kriterler doğrultusunda belirlenen alanlar, hem vatandaşların güvenliğini hem de arama-kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesini kolaylaştırıyor.

Buca’daki deprem toplanma alanları nerede?

İzmir Buca ilçesinde belirlenen bazı toplanma alanları şunlardır:

Hasanağa Bahçesi (Adatepe Mahallesi) Buca Kasaplar Meydanı (Menderes Mahallesi) Kozağaç Mahallesi 223 Sokak Şirinyer Parkı ve Çevresi Forbes Sevgi Yolu Parkı

Bu alanların tam listesini öğrenmek için e-Devlet “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Deprem öncesinde ve sonrasında ne yapmalısınız?

Afet anında bilinçli hareket etmek, can kayıplarını önlemenin en önemli yollarından biridir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Afet ve acil durum planı oluşturun. Aile bireylerinizle acil bir durumda nasıl hareket edeceğinizi belirleyin.

Toplanma alanınızı önceden öğrenin. Hangi bölgede güvenli olduğunuzu bilin.

İlkyardım eğitimi alın. Deprem sonrası temel ilk yardım bilgisine sahip olmak hayat kurtarabilir.

Acil durum çantanızı hazırlayın. İçinde su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri, el feneri ve önemli belgelerinizin kopyası bulunsun.

Evde güvenli bölgeleri belirleyin. Deprem anında en güvenli alanlarda korunmaya çalışın.

Ev içerisinde en güvenli yerler nereler?

Dış duvarlara ve cam kenarlarına yaklaşmayın. Sabitlenmemiş dolap ve raflardan uzak durun. İç duvarlara yakın bölgelerde çök-kapan-tutun yöntemiyle kendinizi koruyun. Koridorlar ve taşıyıcı kolonlara yakın noktalar genellikle daha güvenlidir.

Sonuç olarak, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek için büyük önem taşıyor. Buca'daki deprem güvenli bölgelerin adresleri: Link için TIKLAYINIZ...