Buca Belediyesi'nde sekiz gündür süren iş bırakma ve işgal eylemi, sendika ile yapılan anlaşma ile çözüme kavuştu. İşçiler yarın iş başı yapacak.

Buca Belediyesi'ndeki maaş krizi çözüldü!

Buca Belediyesi'nde işçilerin sekiz gündür süren iş bırakma ve işgal eylemi sendika ile yapılan protokol sayesinde çözüme kavuştu. İşçiler, Temmuz maaşlarını aldı ve Ağustos maaşları 2 Ekim’de ödenecek.

Buca Belediyesi'nde maaş ödemelerindeki aksaklıklar, işçilerin iş bırakma ve belediye binasında işgal eylemi başlatmasına yol açtı. Temmuz ayı maaşlarının bir kısmı ödenmiş olsa da, eksik ödemeler nedeniyle işçiler eylemlerine devam etti.

Taraflar arasında anlaşma sağlandı

Belediye Başkanı Görkem Duman ile sendika yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, işçilerin Temmuz maaşlarının tamamı bu gece itibarıyla hesaplara yatırılacak. Ayrıca, işçilere maaşlarından kesinti yapılmayacak ve iade edilen işçiler görevlerine dönecek.

Başkan Duman'dan açıklama gecikmedi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirtti. Protokolün herkes için hayırlı olacağını ifade eden Duman, ilçedeki çevre kirliliğini en hızlı şekilde çözeceklerini ve emekçilerin haklarını vereceklerini vurguladı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman "Yaşanan ekonomik zorluklardan kaynaklı aylardır sıkıntı yaşıyoruz. Bugün itibaren gelir ve giderleri dengeli bir şekilde planlayarak burada sendika yöneticileri ile birlikte bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde de önümüze bakacağız. Bundan sonraki çalışmalarımızda da tasarruf tedbirleri kapsamında önlemlerimizi daha sık alacağız. Bu tarz sıkıntıları bir daha yaşamamak adına tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı daha hassas devam edecek. Bu saatten sonra bizim görevimiz Buca'daki hizmeti daha ileriye taşımaktır. İlçedeki çevre kirliliğini en hızlı şekilde çözeceğiz. Bizlerin üzerine düşen de emekçilerin hakkını vermek ve Buca halkına hizmeti en iyi şekilde sağlamaktır. Bu protokol hepimize hayırlı olsun" dedi.

Ağustos maaşı 2 Ekim’de yatacak

Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, Ağustos maaşlarının 2 Ekim’de ödeneceğini belirterek, bundan sonraki aylarda maaşların zamanında ödeneceğini ifade etti. Ayrıca, iş bırakma eylemi nedeniyle işçilere herhangi bir yaptırım uygulanmayacak