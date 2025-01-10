Buca Belediyesi, Diyabet Sensörü Destek Programı'nı daha geniş bir kitleye ulaştırarak önemli bir adım attı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, daha önce 0-18 yaş arasındaki diyabet hastası çocuklara yönelik başlatılan projeyi, artık Buca'da öğrenim gören diyabet hastası üniversite öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Ödüllü proje genişliyor: Üniversite öğrencilerine ücretsiz diyabet sensörü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, Tip 1 diyabet hastaları için yaptığı çağrının ardından Buca Belediyesi, İzmir’de yaşayan 72 Tip 1 diyabet hastası çocuğa diyabet ölçüm sensörlerini törenle dağıtarak, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı. Bu proje, İzmir Awards 2024 Yılın Enleri Ödül Töreni’nde “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünü kazanmıştı. Başkan Duman, bu başarılı çalışmanın kapsamını genişleterek, Buca'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin de diyabet sensörlerinden ücretsiz faydalanabileceğini açıkladı.

"Eşit bir dünya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Diyabet Sensörü Destek Programı'nın daha geniş bir kitleye ulaştırılmasındaki amacın, diyabetli çocuk ve gençler için daha eşit bir yaşam sağlamak olduğunu vurguladı. Başkan Duman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Daha önce tüm Türkiye'de örnek gösterilen projelerden biri olarak, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası çocuklar için Diyabet Sensörü Programı’nı başlatmıştık. Bu çalışma, ulusal ölçekte bir ödüle de değer bulunmuş ve ardından Sosyal Güvenlik Kurumu, 18 yaş altındaki çocuklar için diyabet sensörü uygulamasına başlamıştı. Şimdi de projemizi genişleterek Buca’da üniversite okuyan diyabet hastası gençlerimize de bu sensörlerden dağıtma kararı aldık. Umarım bu çalışmamız da örnek alınır ve tüm yurda yayılır.”