Buca Belediyesi, ilçede açtığı Etkin İstihdam Ofisleri ile engelli bireylerin iş gücüne katılımını destekliyor. Belediye, iki ayda 29 engelli yurttaşın firmalarla buluşmasına ve iş sahibi olmasına aracılık etti. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Engelli bireylerin iş yaşamında aktif rol alması için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Engellilere özel istihdam köprüsü

Buca Belediyesi’nin işsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirdiği Etkin İstihdam Ofisleri, yalnızca genel iş arayanlara değil, engelli bireylere de özel çözümler sunuyor. Buca Çarşı ve Gediz Ek Hizmet Binası’nda faaliyet gösteren ofisler, engelli bireylerle işverenleri doğrudan buluşturuyor.

Kısa sürede somut sonuçlar elde edilen proje kapsamında, yalnızca iki ay içinde 29 engelli birey iş hayatına kazandırıldı.

Duman: “Toplumsal hayata katılımlarını önemsiyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, engelli bireylerin yaşamın her alanında yer almasının temel hedefleri olduğunu vurguladı.

Başkan Duman, şöyle konuştu:

“Engelli bireylerimizin sahip oldukları potansiyelin değerlendirilmesi, iş yaşamı içerisinde üreterek var olabilmelerini sağlamak adına önemli bir adım atıyoruz. Engelsiz bir dünya görüşüyle, kendi yeteneklerine uygun pozisyonlarda yer almalarını ve hayatın her alanında aktif olmalarını arzuluyoruz.”

Yüz yüze ve çevrim içi başvuru imkânı

Buca Belediyesi, iş birliği yaptığı firmaların koşullarını engelli adaylara aktarıyor ve uygun pozisyonlara yönlendirme yapıyor. İş arayan engelli bireyler, Etkin İstihdam Ofisleri’ne yüz yüze başvuru yapabilecekleri gibi, Buca Belediyesi’nin dijital kariyer platformu www.bucakariyer.com üzerinden de kayıt oluşturabiliyor.

Ayrıca, platformda yayımlanan ilanlar sayesinde engelli adaylar güncel iş fırsatlarını takip ederek kendi ilgi alanlarına uygun pozisyonlara başvuru yapabiliyor.