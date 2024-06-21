Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde meydana gelen yangın, bir tarla içinde başladı ve kısa sürede çevredeki yapıları tehdit etti. Yangın, A.Ü.'ye ait evin yakınındaki tarlada, henüz belirlenemeyen bir sebeple ortaya çıktı. Hızla büyüyen alevler, önce evin ahırına ve ahırın çevresindeki saman balyalarına sıçradı.

Olayı görenler hemen ahırda bulunan hayvanları tahliye etmeye çalıştı ve aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İtfaiye ve jandarma ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak yangının etkisi büyük oldu. Yangın esnasında yaklaşık bin adet saman balyası yanarak küle döndü, ahırda bulunan traktör römorku, küçük iş makineleri ve arı kovanları da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni konusunda detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının nasıl başladığını ve yayılmasını önlemek için alınabilecek tedbirleri belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyor. Kestel köyü sakinleri ise yangın sırasında gösterdikleri hızlı tepki ve yardımlaşma ile olası daha büyük zararların önüne geçmeye çalıştılar.