Bucakut’tan Deprem Uyarısı Afet Çantanızı Hazırlayın!

Ege Denizi'nde, Santorini Adası merkezli depremler devam ederken Türkiye’nin deprem gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Buca Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi BUCAKUT, vatandaşları afet sonrası hayati önem taşıyan ilk 72 saate karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Doğal afetlere karşı müdahale kapasitesini sürekli geliştiren BUCAKUT, özellikle "Afet ve Acil Durum Çantası" hazırlamanın önemine dikkat çekti. Yetkililer, doğru malzemelerle hazırlanmış bir çantanın hayati fonksiyon taşıdığını belirterek, çantanın içeriğine dair şu bilgileri paylaştı:

Deprem çantasında neler olmalı?

Yeterli miktarda su ve yüksek kalorili gıdalar

Hijyen malzemeleri (ıslak mendil, sabun, hijyenik ped vb.)

Önemli belge fotokopileri (kimlik, tapu, sigorta, sağlık bilgileri)

İlk yardım malzemeleri (bandaj, antiseptik solüsyon, ilaçlar)

Mevsime uygun kıyafetler ve dayanıklı ayakkabılar

Kullandığınız ilaçlar ve reçeteleri

Taşınabilir şarj aleti ve yedek piller

Haberleşme için radyo ve el feneri

Yardım ekiplerinin dikkatini çekmek için düdük

Çok amaçlı çakı ve temel tamir malzemeleri

Nakit para (bankacılık sisteminde yaşanabilecek aksaklıklara karşı)

Ev ve araç yedek anahtarları

BUCAKUT’tan yapılan açıklamada, afet çantasının her zaman kolay ulaşılabilir bir noktada tutulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, içindeki gıda ve suyun belirli aralıklarla yenilenerek tazelenmesi gerektiği belirtildi. Özellikle bebekler, yaşlılar, engelliler ve evcil hayvanları olan ailelerin, özel ihtiyaçlarına uygun ek malzemeleri de çantalarına koymaları önerildi.