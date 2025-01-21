Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve can kayıplarına neden olan otel yangını, yangın güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Buca Belediyesi’nin arama kurtarma birimi BUCAKUT, yaşanan acı olay sonrası vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili kritik bilgiler paylaştı.

Yangın anında ilk adım

BUCAKUT üyeleri, yangın anında öncelikli olarak sakin kalınması gerektiğini vurgulayarak, yaşanılan binalarda bulunan Acil Durum Eylem Planlarına uygun hareket edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Eylem planlarının yanı sıra şu uyarılar yapıldı. "112 Acil Çağrı Hattı’na bildirim yapılmalı. Yangın başlangıç seviyesinde ise sakin kalıp binada bulunan yangın söndürme tüpü ile doğru şekilde müdahalede bulunmalıyız. Yangın, müdahale edemeyeceğimiz büyüklükte ise solunum yollarımızı nemli bir bez ile kapatmalıyız. Nemli bez bulamaz isek kolumuzla ağzımızı kapatarak dumanı en az şekilde solumaya çalışmalıyız. Ardından, çıkış yönüne doğru eğilerek ilerlemeliyiz. Tahliyemizi gerçekleştiremediğimiz durumlarda, sakin kalarak sesimizi kurtarma ekiplerine duyurabileceğimiz güvenli bir alanda kalıp ekipleri beklemeliyiz. Üzerimizin tutuşması anında ise panik yapmadan sakince yere yatıp yuvarlanarak, ateşin oksijen ile temasını kesmeliyiz."

Yangın tüpünde basınç kontrolü önemli

BUCAKUT, yangın tüpü kullanmadan önce basınç göstergesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, “Basınç ibresi yeşil renkliyse tüp kullanılabilir. Ancak kırmızıya geçmişse cihazın basıncı yetersizdir ve kullanılamaz” dedi.

BUCAKUT, binalarda bulunan acil durum butonları, yangın tüpleri, yangın merdivenleri ve acil çıkış kapılarının yerleri hakkında önceden bilgi sahibi olunması gerektiğini vurguladı. Bu tür bilgilendirme çalışmalarının, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak için kritik önemde olduğu ifade edildi.