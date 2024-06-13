TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'in altyapısından yetişen ve genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakalayan 17 yaşındaki golcüsü Arda Usluoğlu, transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Galatasaray'ın uzun süredir yakından takip ettiği Arda'ya, şimdi de Süper Lig ekiplerinden Başakşehir talip oldu.

Başakşehir’in Bucaspor 1928 yönetimi ile Arda Usluoğlu'nun transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi. Bucaspor 1928 yönetiminin ise genç yeteneğin bonservisi için 1 milyon 500 bin Euro talep ettiği belirtiliyor.