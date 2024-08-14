Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünü anmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenleyeceklerini duyurdu. 26 Ağustos Pazartesi günü, Afyonkarahisar'daki tarihi yürüyüşe Bucalı gençlerle katılacak olan Başkan Duman, “Büyük Zafer’i yeniden yaşamak ve atalarımızı anmak için Bucalı gençleri aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Başkan Duman, “Gazi Paşa'nın Ayak İzlerinden Buca'ya Yürüyüş Etkinliği”nin detaylarını paylaştı. Afyonkarahisar Şuhut’tan Dumlupınar’a kadar sürecek olan yürüyüşün, Türk milletinin özgürlüğü için büyük bir adım atan 30 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruz’un anısına yapılacağını vurguladı.

"Tarihi yaşatacağız"

“Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dehasını ve Türk milletinin özgürlüğü için verdiği mücadeleyi temsil eden bu zaferin 102. yılında, Afyonkarahisar’da yapacağımız yürüyüşle tarihimizi yaşatıyor ve atalarımızı onurlandırıyoruz” diyen Duman, yürüyüşe 102 gençle katılmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilgi almak isteyenler, 0232 439 10 10 (2112) numaralı telefondan başvurabilirler.