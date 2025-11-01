Eğitimlere katılan kadınlar spor yapmanın yanı sıra olası şiddet durumunda kendilerini nasıl koruyacaklarını öğreniyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'Bucalı kadınların kendilerini koruma becerilerini geliştirmeleri ve özgüven kazanmaları için yanlarındayız' dedi.

Kadına yönelik şiddet vakalarının arttığı günümüzde, Buca Belediyesi'nin savunma becerilerini artırmaya yönelik açtığı kurslar, kadınlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerde kadınlar hem spor yaparak kondisyonlarını artırıyor hem de yakın dövüş teknikleri ve etkili savunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

BAŞKAN DUMAN'DAN KADINLARA DAVET

Kadınların güçlenmesini destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'Bucalı kadınların kendilerini koruma becerilerini geliştirmeleri ve özgüven kazanmaları için yanlarındayız. Bu kurslar, sporun yanı sıra güçlenme ve dayanışma fırsatıdır. Tüm Bucalı kadınları bu hareketin bir parçası olmaya çağırıyorum' diye konuştu.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT'

Kick boks kurslarının açılacağını duyar duymaz ilk işinin gelip kayıt olmak olduğunu söyleyen kursiyer Yasemin Bayındır, şöyle dedi: 'Günümüzde her gün bir kadın ölüyor. Önümüze çıkacak tehlikelerde kendimizi savunacağız. Bu hafta dördüncü haftamız. Daha da devam edeceğiz. Bu alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Buranın ücretsiz olması bizim için çok büyük bir fırsat.'