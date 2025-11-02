Buca Belediyesi, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral vermek için örnek bir projeye imza attı. Buca Belediyesi lösemili çocuklar için özel bir dayanışma çalışması başlattı. Belediyenin el sanatları kursiyerleri, tedavi sürecindeki miniklerin yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla birbirinden sevimli bebekler ördü.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Bir çocuğun yüzündeki gülümseme bizim en büyük mutluluk kaynağımız” diyerek projeye destek verdi.

Sevgiyle örülen bebekler umut taşıyacak

Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi El Sanatları Kursu’nda eğitim alan kadınlar, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocuklar için haftalarca emek vererek rengârenk bebekler hazırladı. Sevgiyle örülen amigurumi oyuncaklar, önümüzdeki günlerde küçük sahiplerine ulaştırılacak.

“Dayanışma kültürü güçleniyor”

Çocukların yüzlerinde küçük bir gülümseme görmenin kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Kursiyerlerimizin bu anlamlı çalışması, dayanışmanın ve iyiliğin toplumda nasıl büyüyebileceğinin en güzel örneklerinden biri… Küçük bir dokunuş bile bir çocuğun kalbinde büyük bir umut yaratabilir. Bu duyarlı katkılar, kentimizin ortak vicdanını ve dayanışma kültürünü güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Her ilmekte sevgi ve umut var”

Projeye katılan kursiyerler, “Çocuklarımız bu zorlu hastalıkla mücadele ederken yanlarında olmak, yüzlerinde bir tebessüm bırakmak bizleri çok mutlu edecek. Her bir ilmeğe şifa dileklerimizi ve sevgimizi işledik. Diliyoruz ki hepsi en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar” diyerek duygularını paylaştı.