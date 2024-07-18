Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, göreve geldikleri ilk 100 günlük dönemde gerçekleştirdikleri çalışmaları ve projeleri halkla paylaştı. "Öncü Buca, önce Buca" ilkesiyle hareket eden Duman, her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Sosyal destek ve ikinci şube

Belediye Lokantası’nda sunulan 45 liralık dört çeşit yemek uygulaması, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara büyük bir destek sağladı. Talebin yoğun olması nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’nde ikinci bir lokanta açılacak. Başkan Duman, "Menümüzde sebze, et ve tavuk ürünlerine yer vererek sağlıklı ve doyurucu öğünler sunacağız" dedi.

Belediye Lokantası’nda askıda yemek uygulaması başlatılacak. Bu uygulama sayesinde, hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlıklı gıda temin edebilecek.

Barınma sorununa çözüm

Eylül ayında hizmete açılacak olan öğrenci konuk evi, DEÜ Tınaztepe Kampüsü’ne yakın bir noktada 150 öğrenciyi ağırlayacak. Başkan Duman, "Barınma sorununa bir nebze olsun çözüm bulmak istiyoruz" dedi.

Kırsal alanda yaşayan sokak hayvanları için Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) ile iş birliği yapılarak, Belediye Lokantası'ndaki artan yemekler hayvanlara ulaştırılıyor.

Altyapı ve spor projeleri

Ekonomik anlamda büyük katkı sunacak olan Asfalt Plent Tesisi, belediyenin kendi asfaltını üreteceği bir merkez olacak ve böylece yollardaki sorunlar daha hızlı çözülecek.

Yıldız Mahallesi’ndeki Sporium Spor Kompleksi yakında hizmete açılacak. Başkan Duman, "Genç nüfusumuzu spora yönlendirecek ve yeni dünya şampiyonları yetiştireceğiz" diye konuştu.

Tarım ve eğitim projeleri

Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi’nde bilimsel tarım metotları ve geleneksel üretim araçlarına yönelik eğitimler verilecek.

Betontaş Çınar Anaokulu’nun kapasitesi artırıldı ve yeni eğitim öğretim yılında 110 miniği ağırlayacak. Başkan Duman, "Buca’nın minik yürekleri bizlerin en kıymetlileri" dedi.

Temizlik ve yenileme çalışmaları

Başkan Görkem Duman’ın göreve gelmesiyle birlikte büyük çaplı temizlik çalışmaları başlatıldı. Her gün bir mahallede yürütülen çalışmalarla parklar, sokaklar ve çöp konteynerleri temizleniyor.

Gölet Tesisleri içerisindeki Amfi Tiyatro yenilenerek çok yakında konserler, tiyatrolar ve gösterilere ev sahipliği yapacak.

Ekonomik ve çevresel projeler

Buca Belediyesi, yol çalışmalarında kullanacağı kilit parke taşlarını kendisi üretecek. Bu taşlar, asfalta oranla daha ekonomik ve çevre dostu olacak.

Bucalı hayırsever bir ailenin bağışladığı 66 bin metrekarelik arazide tarımsal üretim yapılacak. Bu alanda üretilen organik ürünler Belediye Lokantası aracılığıyla halka sunulacak.