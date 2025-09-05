Gösterim, 6 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’da Buca Gölet Tesisleri Zeki & Metin Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen çocuklar ve aileleri için saat 19.00’da Buca Belediyesi önünden ücretsiz servis kaldırılacak.

Başkan Duman’dan davet

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tüm çocukları ve ailelerini etkinliğe davet ederek şunları söyledi:

“Hepinizin çok iyi tanıdığı, ülkemizin kurucusu, Cumhuriyetimizin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan ‘Mustafa’ filmi sizlerle olacak. Atatürk’ün çocukluğunu görmek, onun nasıl zorlukların içinden geçtiğini, nasıl azimle çalıştığını öğrenmek sizlere çok şey katacak. Unutmayın çocuklar, bu ülke ve Cumhuriyet sizlere emanet. Biz büyükler size güveniyoruz. Siz çalışkan, dürüst, cesur ve sevgi dolu olduğunuz sürece yarınlarımız çok daha aydınlık olacak. Atatürk’ün yolundan hiç ayrılmayın. Yeni eğitim-öğretim yılında her birinize üstün başarılar diliyorum.”

Buca Belediyesi’nin düzenlediği bu özel gösterim, çocukların Atatürk’ün gençlik yıllarını daha yakından tanıyıp, onun azim ve çalışkanlığından ilham almalarını amaçlıyor. Etkinlik, çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunacak.