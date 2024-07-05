Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm İzmirlileri cumartesi akşamı Türkiye - Hollanda maçını dev ekrandan izlemeye davet ediyor. Millî heyecana ortak olmak için Buca, futbol tutkunlarını Uğur Mumcu Caddesi’ndeki alana bekliyor.

Buca Belediyesi, EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye Millî Futbol Takımı'nın mücadelesini desteklemek için hazırlıklara başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmirlileri büyük bir coşkuyla futbol heyecanına ortak olmaya çağırıyor.

Buca Belediyesi, EURO 2024 çeyrek final maçı için büyük bir organizasyon hazırlığına girdi. Cumartesi akşamı saat 22.00’de Türkiye - Hollanda maçını izlemek isteyen İzmirlilere ev sahipliği yapacak olan Buca, eski Buca Kaymakamlığı binasının karşısındaki alana dev ekran kuracak. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu önemli karşılaşmada tüm İzmirlileri millî heyecana ortak olmaya davet ediyor.

Başkan Duman, yaptığı açıklamada, "Ay yıldızlı bayraklarımızı alıp cumartesi gecesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki alanda buluşuyoruz. Çeyrek final mücadelesini hep birlikte dev ekrandan izleyeceğiz. Buca, futbol tutkunlarını bekliyor, birlikte coşkulu bir gece geçirmek için hazırız" şeklinde konuştu.