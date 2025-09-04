Buca Belediyesi, ilçenin hafızasında derin izler bırakan Göksu Kafe’yi, modern bir dokunuşla ve “1923 Buca Göksu Kafe” adıyla yeniden Bucalıların hizmetine sundu. Uzun yıllar önce kapılarını kapatan ve birçok Bucalının anılarında özel bir yere sahip olan kafe, artık kitap-kafe konseptiyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Nostalji ve Modernizmi Bir Arada Sunuyor

Dumlupınar Mahallesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında hizmet vermeye başlayan kafe, hem geçmişin sıcak anılarını yaşatmayı hem de günümüzün dinamik yaşamına hitap etmeyi amaçlıyor.

Yeni düzenlemesiyle Bucalıların dinlenebileceği, sosyalleşebileceği ve kitaplar eşliğinde vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlanan kafe, pazar günleri hariç haftanın altı günü 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Başkan Duman: "Kentsel Belleğe Katkı Sağlayacak"

Göksu Kafe’nin yeniden açılışında konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mekânların toplumsal hafızadaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kentlerin hafızasını canlı tutan unsurların başında bu mekânlar geliyor. Göksu Kafe de yıllar boyunca Bucalıların buluşma noktası olmuş, anıların biriktiği özel bir yerdi. Biz de bu değerli mekânı, nostaljiyle modern yaşamı bir araya getirerek yeniden hayata kazandırdık. Amacımız, eski kuşakların anılarını tazelerken yeni nesillere de Buca’nın ruhunu hissettirmek."

Buca'nın Yeni Buluşma Noktası

Yeni yüzüyle Göksu Kafe, sadece bir kafe değil; kültür, sohbet ve paylaşım merkezi olarak kente değer katmayı hedefliyor.

Buca Belediyesi, kafe aracılığıyla kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapmayı, Bucalıları bir araya getirecek etkinliklerle mekânın canlı kalmasını sağlamayı planlıyor.

1923 Buca Göksu Kafe, Bucalılar için hem geçmişi hatırlatacak hem de yeni anıların biriktiği bir buluşma noktası olacak.