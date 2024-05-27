Buca Belediyesi’nin “Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” projesiyle yüzmeye başlayan Irmak Yeşilçavdar, milli takım seçmelerinde başarı göstererek milli formayı giymeye hak kazandı.

Başarı dolu yolculuk

Buca Belediyesi’nin 6 yıl önce başlattığı “Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” projesi, Irmak Yeşilçavdar’ın başarısıyla taçlandı. Yeşilçavdar, mayıs ayında düzenlenen Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde sırt üstü yüzme dalında elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi.

Black Sea Cup’ta ülkemizi temsil edecek

Yeşilçavdar, 7-9 Haziran tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenecek Black Sea Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek. Bu önemli başarı, Buca’nın da gurur kaynağı oldu.

“Gençlere desteğimiz sürecek”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Yeşilçavdar’ın başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, “Irmak bizim gururumuz. Onun gibi gençlere desteğimiz her zaman sürecek” dedi.