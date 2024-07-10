Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Betontaş Çınar Anaokulu’nun kapasitesini arttırdı. Üç yeni sınıf eklenen anaokulunda, toplam 110 öğrenci eğitim görecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Buca’nın minik yürekleri bizlerin en kıymetlileri. Onlar için en iyisi olsun diye çabalıyoruz” dedi.

Çınar Anaokulu’nda büyük yenilikler

Buca Belediyesi, okul öncesi dönemde ailelere ekonomik yük olmadan güvenli ve kaliteli hizmet sunan Betontaş Çınar Anaokulu’nda kapsamlı tadilat çalışmaları başlattı. Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR tarafından yenilenen anaokuluna, miniklerin keyifle vakit geçirebilecekleri yeni bir bahçe alanı ve üç yeni sınıf eklendi.

Miniklere destek

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Görkem Duman, fiziksel değişikliklerin yanı sıra eğitim programının da yenilendiğini belirtti. Başkan Duman, okul öncesi eğitim merkezlerinin ve Çınar Anaokulları’nın temel amacının, çocukların gelişiminde önemli bir yeri olan okul öncesi eğitimini uygun koşullarda almalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Zengin ve renkli eğitim programı

Duman, açıklamasında şunları söyledi: “Anaokullarımız ve Yarı Zamanlı Eğitim Merkezlerimizin temel amacı, çocuklarımızın gelişiminde önemli bir yeri olan okul öncesi eğitimini uygun koşullarda almalarını sağlamaktır. Bu anlamda, alanlarında uzman öğretmenlerimizin eşliğinde çocuklarımıza Türkçe dil öğretimi, fen, matematik eğitimi, İngilizce derslerinin yanı sıra bilişsel etkinliklerle harmanladığımız geniş ve renkli bir eğitim programı sunuyoruz. Buca’nın minik yürekleri bizlerin en kıymetlileri. Onlar için en iyisi olsun diye çabalıyoruz.”

6 sınıf, 110 öğrenci kapasiteli

Betontaş Çınar Anaokulu, haftanın 5 günü tam zamanlı olarak 3-6 yaş grubuna okul öncesi eğitim veriyor. Mevcut üç sınıfta eğitim gören öğrenci sayısı, eklenen üç yeni sınıf ile birlikte 80 öğrenci daha artarak 110’a ulaşacak. Yeni eğitim sistemi dâhilinde kulüp sayıları da çeşitlendirilirken, 3 yaş grubu için uyku sınıfları açılacak. Bucalı minikler, profesyonel eğitmenlerden İngilizce, drama, jimnastik, spor, dans ve bilim gibi birçok alanda eğitim alabilecek.