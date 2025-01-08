Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, bir aracın çarptığı düşünülen yavru sokak kedisinin hayata tutunmasına vesile oldu. 6 Kasım’da ağır yaralı halde merkeze getirilen minik kedi, bir buçuk ay süren yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklı bir yaşama kavuştu. Minik kediye “Mucize” adı verildi. Belediye Başkanı Görkem Duman, “Her can bizim için çok değerli. Bu mucizenin bir parçası olmaktan mutluyuz” dedi.

Yoğun bakımdan sevgiyle hayata

Yavru kedi, yüz ve göğüs bölgesindeki açık yaralarla birlikte kafa travmasına bağlı görme kaybı nedeniyle kritik bir durumdaydı. Veteriner hekimlerin özenli müdahaleleriyle yoğun bakıma alınan kedi, merkez çalışanlarının sevgi dolu ilgisi sayesinde tedavi sürecini başarıyla atlattı. Çalışanlar zaman zaman minik kediyi evlerine götürerek ona birebir ilgi gösterdi.

“Mucize” yeni hayatına başladı

Tedavi sürecini başarıyla tamamlayan ve merkez çalışanları tarafından “Mucize” adı verilen minik kedi, şimdi rehabilitasyon merkezinde yaşamını sürdürüyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, “Onun hayata tutunması zordu ama başardı. Şimdi meraklı gözlerle dünyayı keşfediyor ve Fındık adında bir dost kazandı” ifadelerini kullandı.

Buca’dan hayvanseverlere çağrı

Buca Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için çalışmalarını sürdürürken, hayvansever vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulundu. “Mucize” gibi nice canın hayatına dokunmak için gönüllü desteğin önemine vurgu yapıldı.