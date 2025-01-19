Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bir mucizeye daha tanıklık etti. Kasım ayında ağır yaralı olarak getirilen yavru sokak kedisi, bir buçuk aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu ve yeni yuvasına kavuştu.

Hayatını değiştiren sevgi ve şefkat

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kedinin tedavi sürecine dair yaptığı açıklamada, "Veteriner hekimlerimiz, teknikerlerimiz ve bakım besleme personelimiz, Mucize’ye sevgi ve şefkatle yaklaşarak onun hayata tutunmasına yardımcı oldu. Bu küçük savaşçı, bize mucizelerin var olduğuna inandırdı" dedi.

Mucize’nin tedavi sürecindeki görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Gül ailesi, Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak kediyi sahiplenmek istediklerini bildirdi. Resmi işlemlerin ardından, Mucize yeni yuvasına kavuştu.

“Mucize artık ailemin bir parçası”

Eda Gül, Mucize’yi sahiplenmenin mutluluğunu ifade ederken, “Sosyal medyada görüntülerini izlerken ağladım. Hemen eşime gidip sahiplenmeye karar verdik. Mucize artık ailemizin yeni ferdi, ona en iyi şekilde bakacağız” dedi. Murat Gül ise duygusal bir şekilde, "Gerçekten bir mucize. Yaşamla mücadele etmiş bir can dostu" diyerek duygularını paylaştı.