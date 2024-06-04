Başkan Duman, bu çocukların başarısıyla yalnızca ailelerini değil, tüm Bucalıları gururlandırdıklarını belirtti ve hepsini tebrik etti.

Başkan Görkem Duman, Müşerref Mahmut Tınaz Ortaokulu'nun Konya’da düzenlenen Özel Çocuklar Atletizm Spor Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerini ve öğretmenlerini belediyede ağırladı. Ziyaret sırasında özel çocukların başarılarını ve azimlerini takdir eden Başkan Duman, Buca’nın özel çocuklarının belediyenin kurs merkezlerinden yararlanabilmeleri için çalışma yapacaklarını duyurdu.

Başkan Duman, "Hayata geçirmek istediğimiz projelerde çocuklarımızın eğitimi ve sosyal hayata katılımları önceliğimiz olacak. Bu konuda mesai arkadaşlarımla kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz. Sizlerin de görüşlerini alarak projelerimizi daha da genişletebiliriz," dedi.

Madalyalı Çocuklar

Öğretmenleri Yılmaz Özdemir ve Gözde Üder gözetiminde yarışmaya katılan öğrencilerden Mihra Derin Yıldız, Türkiye ikincisi olurken, Merih Akyol ise Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı yarışmaya katılan Berat Yıldız da başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca, İzmir'de düzenlenen yarışmalarda Eymen Şekerci, Emirhan Işık, İremsu Nazlı Karakaş, İbrahim Musaf Demir ve Nefes Karaoğlu dereceye girerek başarılarını taçlandırdılar.

Ziyaret boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Duman, onların mutluluğunu paylaşırken, gelecekte bu tür etkinliklere daha fazla destek vereceklerinin altını çizdi. Buca Belediyesi olarak her zaman özel çocukların yanlarında olduklarını ifade eden Duman, "Bu çocuklarımızın başarıları bizim için gurur kaynağı. Onların azmi ve başarısı hepimize ilham veriyor," dedi.