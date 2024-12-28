Buca Belediyesi, ilçenin zengin geçmişini ve kültürel dokusunu yansıtacak kalıcı bir sergi oluşturma hazırlığında. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nin giriş katında yer alacak bu özel sergi için vatandaşların bağışlarıyla toplanacak materyaller seçici bir kurul tarafından değerlendirilecek.

Başkan Görkem Duman’dan anlamlı çağrı

Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, vatandaşları projeye katkı sunmaya davet ederek, şunları söyledi: “Buca’mızın geçmişine ait anı değeri yüksek objeleri bağışlayarak bu sergiye katkıda bulunabilirsiniz. Toplumsal hafızamızı korumak için sizlerin desteği çok kıymetli.”

Sergide hangi objeler yer alacak?

Bağışlanacak objeler arasında Buca’nın geçmişine ışık tutacak şu materyaller yer alabilir:

Fotoğraflar, kartpostallar ve mektuplar

Haritalar, çizimler ve resimler

Dönem kıyafetleri

Tarım ve hayvancılıkta kullanılan araç-gereçler

Gündelik yaşamda kullanılan nostaljik objeler

Vatandaşlar, bağışlamak istedikleri objeleri Uğur Mumcu Caddesi numara 29 adresindeki Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne teslim edebilecekler.

Kent belleği sergisi

Başkan Duman, bu projeyle Buca’nın hızla değişen yapısına rağmen geçmişin değerlerini unutmamayı hedeflediklerini belirterek, “Bu çalışma, toplumsal birlikteliğimizi güçlendirecek ve geçmişten geleceğe bir bağ kurmamıza yardımcı olacaktır” diye konuştu. Buca’nın her köşesinden bir hikâye taşıyan bu sergi, ilçenin kültürel kimliğini ve tarihsel dokusunu ölümsüzleştirecek.