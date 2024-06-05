Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dünya Çevre Günü'nde yaptığı açıklamada, hemşehrilerini kaçak moloz dökümüne karşı duyarlı olmaya davet etti. Başkan Duman, "Kaçak moloz dökümü yapanları belediyemize ihbar edin. Sizlerin gönüllü desteğiyle ilçemizin kanayan yarasını tedavi edelim" dedi.

"Kaçak moloz dökümüne karşı birlik olalım"

Başkan Duman, kayıt dışı alanlara yapılan moloz dökümüne karşı yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, vatandaşlardan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmalarını istedi. Kaçak moloz dökümünü belgelemek için fotoğraf ve video kaydı alınmasının önemini vurgulayan Duman, bu durumda döküm yapan aracın plakasına 450 bin liraya kadar ceza kesildiğini belirtti.

1 milyon liraya yakın ceza kesildi

Göreve geldiklerinden bu yana 50 bin ton kaçak moloz atığı topladıklarını ve yaklaşık 1 milyon lira ceza kestiklerini açıklayan Başkan Duman, herkesin yasal prosedüre uymasını istedi. Moloz atığı olan vatandaşların Buca Belediyesi’ni aramalarını isteyen Duman, şu şekilde devam etti:

“Buca’mızı her yönüyle örnek bir ilçe yapmak için çalışırken, bu çevre gününde önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kaçak molozlar, çevre kirliliğinin yanı sıra artan hava sıcaklıklarıyla beraber sağlık sorunlarına da yol açıyor. Moloz atıkları için belediyemize başvurmanız ve cüzi bir harç ücreti ödemeniz yeterli. Ekiplerimiz, moloz atıklarınızı evinizden teslim alarak güvenli noktalara döküyor. Ancak son dönemde bu yasal sürece uyulmadığını görüyoruz ve bu sorunun üzerine ciddiyetle gidiyoruz. Kaçak moloz dökenlere 64 bin lira ila 464 bin lira arasında ceza kesiliyor.”

"Evimizin kirlenmesine izin vermeyeceğiz"

Başkan Duman, vatandaşları molozlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen firmalar dışında kimseye teslim etmemeleri konusunda da uyardı. "Buca bizim evimiz. Evimizin kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Sizlerin gönüllü desteğiyle ilçemizin kanayan yarasını da tedavi edeceğiz. Güzel günler yakın" dedi.

"Temiz çevre için el ele"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dünya Çevre Günü'nde kaçak moloz dökümüne karşı vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı. Başkan Duman, "Kaçak moloz dökenleri ihbar edin, çevremizi birlikte koruyalım" diyerek, temiz bir çevre için herkesin desteğini istedi.