2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, oynadığı 4 maçın ardından ligin son sırasına yerleşti. Sarı-lacivertliler, evinde Muğlaspor’a 5-0 kaybederek büyük hayal kırıklığı yarattı.

Bucaspor 1928 galibiyet hasreti çekiyor

Sezon öncesi transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Bucaspor 1928, ligde çıktığı 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. İlk hafta Karaman FK ile berabere kalan İzmir temsilcisi, Şanlıurfaspor ve Kastamonuspor’a 2-0, Muğlaspor’a ise 5-0 mağlup oldu.

Kupaya da erken veda

Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası’nda da İzmir Çoruhlu karşısında 2-0 mağlup olarak ilk turda elendi. Alınan sonuçlar sonrası taraftarlar, hem statta hem de sosyal medyada yönetime sert tepki gösterdi.

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, sosyal medya hesabından taraftarlara yönelik sert ifadeler kullandı. Aktaş, takımın sezon sonunda en azından Play-Off oynayacağına inandığını söyledi. Başkan, futbolcuların da performanslarını artırması gerektiğini vurguladı.