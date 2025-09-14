TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Bucaspor 1928, 4. hafta mücadelesinde evinde Muğlaspor’a 5-0 yenildi. Bu sonuçla henüz galibiyet alamayan Bucaspor 1928, 1 puanda kaldı.
Muğlaspor, maçın 9. dakikasında Cengiz’in golüyle öne geçti: 0-1. Abdurrahman 12. dakikada farkı 2’ye çıkardı. 17. dakikada Yasin skoru 3-0’a taşıdı. İlk yarının son dakikalarında Yiğit Ali 45’te farkı 4’e çıkardı ve devre Muğlaspor’un 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın 90. dakikasında Mehmet Yiğit 5. golü kaydetti.
Bu galibiyetle Muğlaspor 5 puana yükseldi. Bucaspor 1928 ise 1 puanda kalarak 4 haftalık süreçte galibiyetle tanışamadı.