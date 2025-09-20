Bucaspor 1928, 2. Lig Beyaz Grup’ta son haftalarda yaşadığı kötü gidişatı sonlandırmak ve ilk galibiyetini elde etmek için Sincan Belediyesi Ankaraspor’la karşılaşacak. Geçen hafta evinde Muğlaspor’a 5-0 kaybederek 4 maçta sadece 1 puan toplayan Bucaspor 1928, sonuncu sıraya demir attı. Bu hafta ise Sincan Belediyesi Ankaraspor’a karşı galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.

Bucaspor 1928 İlk galibiyetini Arayacak

Bucaspor 1928, 2. Lig Beyaz Grup’ta 4 maçta sadece 1 puan toplayarak son sırada yer alıyor. Yarınki maçta Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda saat 15.30’da Sincan Belediyesi Ankaraspor’a konuk olacak. Maçı hakem Muhmmed Taha Onat yönetecek. Bucaspor 1928 için bu maç, galibiyet almak adına büyük bir fırsat.

Rakip Sincan Belediyesi Ankaraspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor ise topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, güçlü performansı ile dikkat çekerken Bucaspor 1928, zorlu rakibine karşı sürpriz bir galibiyetle çıkış yapmayı amaçlıyor.