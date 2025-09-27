2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon kötü bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, 5 maçta sadece 1 puan toplayarak alt sıralarda yer aldı. Yarın Yeni Buca Stadı’nda Beykoz Anadolu ile karşılaşacak olan Buca, taraftarının desteğiyle ilk galibiyetini almak istiyor.

Bucaspor 1928 ilk galibiyetini arıyor

5 maçta sadece 1 puan alarak dibe demir atan Bucaspor 1928, yarın evinde Beykoz Anadolu’yu konuk edecek. Karşılaşma, Yeni Buca Stadı’nda saat 19:00’da başlayacak. Teknik direktör Evrensel Heper’in yerine takımın başına geçen Tolga Doğantez, bu maçla birlikte ilk kez takımının başında sahaya çıkacak.

Tolga Doğantez ilk maçına çıkacak

Hafta içi görevine başlayan yeni teknik direktör Tolga Doğantez, ilk maçında galibiyet hedefliyor. Doğantez, taraftarın desteğiyle takımının ilk galibiyetini alacağına inandığını belirtti. Takımın bu kritik maçı kazanarak moral bulması bekleniyor.

Bucaspor 1928, Beykoz Anadolu karşısında galibiyet arayacak. Bu karşılaşma, hem Bucaspor 1928’in moral bulması hem de ligdeki durumunu iyileştirmesi açısından oldukça önemli.