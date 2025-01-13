İzmir'in köklü takımlarından Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off mücadelesi verecek olsa da, devre arası transfer yasağını kaldırmama kararı aldı. Sezon başında da kadroda herhangi bir takviye yapmayan sarı-lacivertli kulüp, mevcut kadrosuyla yoluna devam etmeye karar verdi. Yönetimin, transfer yasağını kaldırmak için gerekli kaynakları bulamaması nedeniyle bu karar alındığı öğrenildi.

Bucaspor 1928, Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile sözleşme imzalayarak yeni bir döneme adım attı. Üzümcü’nün gelişiyle birlikte kulüpteki yönetimsel değişim devam ederken, takımdan sadece Sefa Yılmaz’ın ayrıldığı, diğer futbolcularla ilgili bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

Son 5 maçında 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Bucaspor 1928, ikinci yarıya girerken moral kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, devreyi 24 puanla 8. sırada tamamladı ve Play-Off potasının 5 puan gerisinde yer aldı. İzmir temsilcisi, ikinci yarıya Play-Off hedefini gerçekleştirmek adına çıkarken, yönetimin transfer yasağı kararının, bu hedefi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.



Kaynak: DHA