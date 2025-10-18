2’nci Lig Beyaz Grup’ta son 6 maçını kaybeden ve sadece 1 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928, yarın sahasında İnegölspor’u ağırlayarak sezonun ilk galibiyetini hedefliyor.

Bucaspor 1928 evinde galibiyet arıyor

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Bucaspor 1928, yarın kendi sahasında İnegölspor’u konuk edecek.

Yeni Buca Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek.

Son 6 maçını kaybedip yalnızca 1 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, ligin dibine demir atmış durumda.

“Taraftarımıza çok ihtiyacımız var”

Teknik Direktör Tolga Doğantez, maç öncesi yaptığı açıklamada zor bir süreçten geçtiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncularım her şeye rağmen mücadeleyi bırakmadı.

İnegölspor maçını kazanarak moral bulmak istiyoruz.

Taraftarımıza çok ihtiyacımız var.

Onların desteğiyle ilk galibiyetimizi almak istiyoruz.”

Kırılma maçı olarak görülüyor

Bucaspor 1928 için İnegölspor karşılaşması, hem moral hem de ligde kalma yolunda büyük önem taşıyor.

Takım, haftalardır süren mağlubiyet serisini bitirip toparlanmak isterken, yönetim ve taraftar da üç puan hasretine son vermeyi bekliyor.