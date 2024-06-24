Bucaspor 1928, altyapısından yetişen Oğuz Aydın'ın Galatasaray'a transferinden ciddi bir gelir bekliyor. Genç oyuncu, Alanyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yetiştirme bedeli beklentisi

Bucaspor 1928, altyapısından yetiştirip Alanyaspor'a sattığı Oğuz Aydın'ın Galatasaray'a transferinden yüzde 15 yetiştirme payı alacak. Sarı-lacivertli yönetim, bu satıştan önemli bir gelir elde etmeyi umuyor. Oğuz'un transferiyle ilgili çıkan haberlerde Galatasaray'ın transferde sona yaklaştığı belirtiliyor.

Oğuz Aydın'ın performansı

Alanyaspor formasıyla bu sezon 37 resmi maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu, devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda aday kadroya çağrılmış ancak nihai kadroda kendisine yer bulamamıştı.

Genç yetenek Arda Usluoğlu da transfer radarında

Bucaspor 1928'in genç yeteneği Arda Usluoğlu'nun adı da birçok kulüple anılıyor. Başakşehir FK başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün radarında olan genç oyuncu, gelecekte önemli bir transfer gerçekleştirebilir. Bucaspor 1928 yönetimi, Arda'nın transferinden de kulübe önemli bir gelir sağlamayı hedefliyor.