TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, Play-Off yarışında önemli bir fırsatı daha kaçırdı. Sarı-lacivertliler, evinde konuk ettiği Somaspor’la golsüz berabere kalarak son 2 haftada toplam 4 puan yitirdi. Geçen hafta da Ankara Demirspor ile deplasmanda yenişemeyen İzmir ekibi, maç fazlasıyla 6’ncı sıranın 5 puan gerisine düştü.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Bucaspor 1928, son 8 maçında yalnızca Erbaaspor’u 3-2 mağlup etmeyi başarırken, Vanspor, Elazığspor, 68 Aksaray Belediyespor ve Arnavutköy Belediyespor’a mağlup oldu. Menemen FK, Ankara Demirspor ve Somaspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Play-Off hattına yaklaşma şansını değerlendiremedi.

Teknik heyet ve oyuncular, kötü gidişatı durdurup yeniden yükselişe geçmek için önümüzdeki haftalara odaklanırken, Bucaspor 1928 taraftarları takımdan galibiyet bekliyor.