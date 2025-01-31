Bunlar da ilginizi çekebilir

Sezonun ilk yarısında Soma’da oynanan karşılaşmayı Bucaspor 1928, 1-0 kazanmıştı. İki takım da kritik mücadelede 3 puan için sahaya çıkacak.

Geçtiğimiz hafta evinde lider Serik Belediyespor’a 1-0 kaybeden Somaspor, deplasmanda kötü gidişata son vermek istiyor. Teknik direktör Erman Güraçar, "Son iki maçımızı kazanamadık. Bucaspor 1928 karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Son olarak Ankara Demirspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Bucaspor 1928, 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Play-Off hattıyla arasındaki 5 puanlık farkı kapatmak isteyen İzmir ekibinde teknik direktör Tuna Üzümcü, "Önemli bir maça çıkıyoruz. Play-Off hedefimizi sürdürmek için kazanmamız şart" dedi.

2.Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın 20. hafta karşılaşmasında Yeni Buca Stadı’nda Somaspor ’u konuk edecek. Saat 14.00’te başlayacak müsabakayı hakem Hakan Ülker yönetecek.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.