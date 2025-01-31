2.Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın 20. hafta karşılaşmasında Yeni Buca Stadı’nda Somaspor’u konuk edecek. Saat 14.00’te başlayacak müsabakayı hakem Hakan Ülker yönetecek.

Son olarak Ankara Demirspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Bucaspor 1928, 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Play-Off hattıyla arasındaki 5 puanlık farkı kapatmak isteyen İzmir ekibinde teknik direktör Tuna Üzümcü, "Önemli bir maça çıkıyoruz. Play-Off hedefimizi sürdürmek için kazanmamız şart" dedi.

Somaspor çıkış arıyor

Geçtiğimiz hafta evinde lider Serik Belediyespor’a 1-0 kaybeden Somaspor, deplasmanda kötü gidişata son vermek istiyor. Teknik direktör Erman Güraçar, "Son iki maçımızı kazanamadık. Bucaspor 1928 karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Sezonun ilk yarısında Soma’da oynanan karşılaşmayı Bucaspor 1928, 1-0 kazanmıştı. İki takım da kritik mücadelede 3 puan için sahaya çıkacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ