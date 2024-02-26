Bucaspor 1928'in maçlarını izlemeyi seviyorum. Oldukça tempolu ve heyecanlı geçiyor. Güzel paslaşmalar, güzel çalımlar... Türkiye şartlarını baz alırsam doyuruyor diyebilirim.

Evinde Ankara Demirspor'u konuk etti. Lig lideri puan olarak biraz fark atmış durumda. Onu geçip, 1. Lig'e doğrudan yükselmesi zor. Ama 2. sıraya çıkıp, Play-Off'ta avantaj yakalaması olası bir durum. Ankara Demirspor Play-Off hattının çok gerisinde olmasına rağmen, imkansız diye bir şey yok. Şimdiden pes etmez.

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Her zamanki gibi güzel bir maç oldu. İki takım da çok koştu. Top olan yerde hemen çoğaldı. Buna rağmen güzel paslaşmalarla pres aşıldı. Herkes canla başla oynadı. Pozisyonlar oldu ama sadece 1 tanesi fileyi havalandırdı ve sarı lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın hakimi ev sahibi takımdı. Daha çok atak yaptı ve daha çok pozisyona girdi. Kadrosunda birçok kaliteli oyuncusu var. Bunların teknik kapasitesi rakibine üstünlük kurmasını sağladı. Bir de tatlı sert müdahalelerde rakibini adeta ısırdı, rahat oynamasına izin vermedi. Kaleci Korcan Çelikay'a neredeyse hiç iş düşmedi. Kalesine çekilen isabetli şut sadece 2 taneydi onlar da geri pası kadar yavaş.

Zaman zaman konuk takım yüklense de kısa süreli oldu. Beraberlik golünü ve hatta galibiyeti bile yakalayacak pozisyonlar buldu, bunları çok kötü değerlendirdi.

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Beğendiğim ve beğenmediğim futbolcular oldu. Erhan Çelenk'in ara pasları ve topu saklayarak sürüklemesi… Forvet Sefa Yılmaz'ın defans oyuncusu gibi geriye süratle koşup, rakibinin hızlı hücuma çıkmasını taçla önlemesi...

Ankara Demirspor'da Mustafa Fettahoğlu topu ayağına aldığında durdurmakta zorluk çekildi. Birkaç kez orta sahadan başlayıp, topla taç çizgisi civarından kara tren gibi gitti, çizgiye indi ve orta yapmayı başardı. Sonradan oyuna giren Ömer Nergiz'de bunu bir kez yaptı. Bir de Toreira vardı. Saç kesimi aynı, rengi aynı, boyu aynı, tipi aynı, oynadığı bölge ve görevi aynı. Galatasaray'a koy, çoğu kişi Toreira olmadığını anlamaz. Samet Erdem Olgaç gerçek kimliği. O da iyi işler yaptı.

Kötü oynayanlar da vardı. Çağrı Ortakaya defansta iyi işler yaptığı kadar kötü tarafları da vardı. Örneğin ceza alanı içerisinde rakibine topu kaptırdı. İyi bir vuruş golü getirirdi, rakibi kötü vurdu. Ömer Şişmanoğlu 2 net pozisyonu kaçırdı. Ama sahanın en centilmen futbolcusu da kendisiydi. Buna rağmen sarı kart gördü. Topu kurtarmak isterken bileğe bastı. Meşin yuvarlağa hakim olan oydu ve rakibi ayak uzatmıştı. Çim yerine, rakibin ayağı araya girince oraya bastı. Ben faul bile vermem hakem olsam.

Bunlar dışındaki futbolcuların içinde de iyi ve kötü oynayanlar vardı. Ben sadece dikkatimi çekenleri saydım.

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Bazı statlarda otomatik sulama sistemi var. Maç öncesi ve devre arasında çimler sulanır. Burada öyle bir düzenek yok. Dolayısı ile saha kuruydu ve top çime biraz takıldı. Bu da pas vermeyi ve top sürmeyi olumsuz etkiledi.

Göztepe, Adanaspor'u rahat geçti

Adanaspor ligde küme düşme potasının hemen üzerinde. Sadece 1 puan fark var. Mutlaka kazanması gereken bir maç. Göztepe lig 2'ncisi. Yerini daha da sağlama almak istiyor. Karşılaşma Adana'da olsa da favori konuk takım.

Arada güç farkı var ama ne kadar olursa olsun her maç zorlu geçer genellikle. Bu böyle olmadı.

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Adanaspor ilk yarıda hiçbir şeyi düzgün yapamadı. Hücumda etkisizdi. Defansta da çok hatalar yapınca 32. dakikada 3-0 yenik duruma düştü. İkinci yarı oyuna tamamen hakimdi ama rakip yarı alanda tamamen etkisiz kaldı. Gol atmayı geçtik, pozisyon bile bulamadı dersem yanlış olmaz.

Göztepe, klas oyunculardan kurulu bir takım. Bunun yanında çok koşuyor ve çok savaşıyor. Karşılaşmaya da böyle başladı. Kornerde ceza alanı içerisinde unutulan Dennis ilk golü attı. 2'ncide Messaoudi sağda boş kaldı çaprazdan attı. 3'üncüde de Messaoudi sahneye çıktı, 3-4 oyuncuyu geçti. Tam topa vuracakken Yalçın Kayan önce davrandı, vuruşunu yaptı, fileleri havalandırdı. İlk yarıyı tamamen domine etti. 2. yarı skoru korumayı tercih etti. Yorulmadan aheste aheste... Hazırlık maçı kıvamında… Topu rakibine verdi. Buna rağmen karşılaşmayı çok rahat bitirdi, hanesine 3 puanı yazdırdı.

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Karşılaşmanın yıldızı Billel Messaoudi oldu. 1 gol 1 asistle maçı tamamladı. Bu ligin üzerinde bir performans sergiledi.

Altay dişine göre rakip buldu

Ligin son 2 basamağındaki takım Altay ve Giresunspor, İzmir'de karşı karşıya geldi. Konuk takımın 2 hafta önceki rakibi Manisa FK deplasmanında oynadığı maça yaptığım yorumumda iki takımı karşılaştırmıştım. İkisi de transfer yasaklısı ve sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkıyor. Ama ev sahibi takımın gençleri daha çok koşuyor, daha çok savaşıyor ve daha çok istiyor.

O günkü yazım bu maçın favorisini ortaya çıkarıyordu. Yanılmadım da. Siyah beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Altay maçlarda pozisyon kısırlığı yaşıyordu. Ama bu sefer dişine göre bir rakip bulunca, pozisyonlar geldi. Sert ve çok koşan futboluyla az da olsa üstünlük kurmayı başardı. 42 yaşındaki Murat Uluç'un kafa vuruşuyla sahadan 3 puanla ayrıldı.

Defanstan top çıkarırken sol bek Özgür Özkaya hemen orta sahaya koştu. Hem uzak ve hem pres altında kaldı. Bu kanattan atak yapmak zorlaştı. Diğer kanatta Salih Sarıkaya stoperlerine daha yakın oynayınca, genellikle paslar ona atıldı. Ataklar da daha çok sağdan geldi.

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Giresunspor biraz pasif kaldı sertlikte. Pas yaparak üstünlük kurması gerekirdi ama yardımlaşma konusunda biraz zayıf kaldı. Topu almaya giden, sorumluluk alan pek yoktu. Bu da yenilmesine sebep verdi.