Deneyimli teknik adamın, Üçüncü Lig'e düşen Uşakspor ile temas halinde olduğu söylentileri dolaşıyor. Bucaspor 1928 yönetimi ise yeni bir teknik direktör arayışına girdi.

Sarı-lacivertli ekibin Hollanda asıllı Türk teknik direktör Ayhan Gargılı ile temas halinde olduğu bildiriliyor. 1980 doğumlu Gargılı, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapmış ve kariyerinde Vitesse U18, Roda U23, DIOS, Warmunda ve HBC takımlarında da görev almıştı.

Bucaspor 1928 yönetiminin, genç teknik adamı İzmir'e davet ettiği ve son görüşmenin ardından resmi imzaların atılacağı öne sürülüyor.