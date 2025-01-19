Sezonun ilk devresini Play-Off hattının dışında tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci yarıya umut dolu bir başlangıç yaptı. Yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, sahasında Erbaaspor'u 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Erbaaspor öne geçti, Bucaspor pes etmedi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Erbaaspor, 4. dakikada Oğuzhan Aydoğdu'nun golüyle öne geçti: 0-1. Bucaspor 1928, 42. dakikada Mehmet Sak'ın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Erbaaspor, 63. dakikada Bahadır Yıldırım'ın golüyle skoru yeniden lehine çevirdi: 1-2. Ancak İzmir temsilcisi, son bölümlerde etkili bir oyun sergiledi.

Son dakikada Yasin Öztekin sahneye çıktı

81. dakikada Buğra Akçagün'ün golüyle yeniden beraberliği yakalayan Bucaspor 1928, 90+4. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle galibiyete ulaştı: 3-2.

Bu sonuçla Bucaspor 1928 puanını 27'ye yükseltmesine rağmen hâlâ Play-Off hattının dışında kaldı. Erbaaspor ise 19 puanla orta sıralarda yer almayı sürdürdü.