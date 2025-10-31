TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta henüz galibiyet alamayan Bucaspor 1928, yarın sahasında İskenderunspor’u konuk edecek. Teknik direktör Tolga Doğantez, “Artık gollerimizi galibiyetle süslemek istiyoruz” dedi.
Bucaspor 1928, İskenderunspor karşısında ilk galibiyet peşinde
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Bucaspor 1928, 11’inci hafta mücadelesinde İskenderunspor’u ağırlayacak.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Erbaaspor’a 4-3 yenilerek ligin son sırasına gerileyen İzmir ekibi, bu kez taraftarı önünde kötü gidişe son vermek istiyor.
Yeni Buca Stadı’nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Maçı Ramazan Doğanay yönetecek.
Doğantez: “Goller atıyoruz, artık kazanmak istiyoruz”
Teknik direktör Tolga Doğantez, takıma güvenini yineleyerek futbolcularına moral verdi.
Doğantez, “İki haftada 6 gol attık, ofansif anlamda gelişiyoruz. Ancak artık bu golleri galibiyetle taçlandırma zamanı. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz” dedi.
Ligde oynadığı 10 maçta 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Bucaspor 1928, 2 puanla son sırada yer alıyor.
Rakip İskenderunspor ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puan toplayarak 8’inci sırada bulunuyor.
-
Stat: Yeni Buca Stadı (İzmir)
-
Hakem: Ramazan Doğanay
-
Saat: 17.00
-
Tarih: 2 Kasım Cumartesi
-
Yayın: TFF YouTube / Fuchs Sports (beklenen)
Bucaspor 1928’in son 5 maçı
-
Erbaaspor 4–3 Bucaspor 1928
-
Bucaspor 1928 2–2 1461 Trabzon FK
-
Ankara Demirspor 2–1 Bucaspor 1928
-
Bucaspor 1928 1–2 Serik Belediyespor
-
Diyarbekirspor 3–1 Bucaspor 1928