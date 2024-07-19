TFF 2'nci Lig'de üst üste iki sezon Play-Off'tan 1'inci Lig hedefine ulaşamayan Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Görev süresi biten Cüneyt Dumlupınar'ın yerine teknik direktör belirlemeyen sarı-lacivertlilerde Ömer Şişmanoğlu, Çağrı Giritlioğlu, Sadi Karaduman ve Erhan Çelenk gibi tecrübeli isimler ayrılırken, transferde henüz adım atılmadı. Ligdeki birçok takım antrenmanların startını verirken Buca'da çalışmalar da başlamadı.

Kadro oluşturulduktan sonra teknik direktör belirlenebilir

Bucaspor'un eski yabancılarına borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı alan Bucaspor 1928, Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcusu Oğuz Aydın'dan alacağı 1 milyon 80 bin Euro pay ve genç yıldızı Arda Usluoğlu'nun satışıyla yasağı açıp takımı takviye etmeyi planlıyor. Bucaspor 1928'de kadro büyük oranda oluşturulduktan sonra teknik direktör belirleneceği iddia edildi.