Başkan Cihan Aktaş, Süper Lig'de Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'ın bonservis bedelinden 1 milyon 80 bin Euro pay alacaklarını açıkladı. Oğuz, 2016 yılında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan Bucaspor altyapısına katıldıktan sonra 2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayıp 350 bin Euro karşılığında Alanyaspor'a transfer olmuştu. Başkan Aktaş, genç futbolcunun Avrupa'da gelecekte başarılı olabileceğine inandıklarını belirtti.

Transfer Geliriyle Finansal Rüzgar

Bucaspor 1928, Oğuz Aydın'ın transferinden elde edeceği gelirle mali açıdan rahatlamayı hedefliyor. Ayrıca, genç yetenek Arda Usluoğlu'nun da Alanyaspor'a transfer olmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

Oğuz Aydın'ın Kariyer Yolculuğu

Oğuz Aydın, Hollanda'dan Türkiye'ye dönüş yaparak Bucaspor altyapısında başladığı futbol kariyerinde önemli adımlar atmış ve Süper Lig'e yükselmiştir.

Arda Usluoğlu'nun Yükselişi

Bucaspor'un alt yapısından yetişen Arda Usluoğlu, Galatasaray ve Başakşehir gibi büyük kulüplerin dikkatini çekerek gelecek vaat eden bir futbolcu olarak görülüyor.