Bucaspor 1928'in altyapısından yetişen ve bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken genç kaleci Efe Doğan, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 8 milyon TL bonservis bedeliyle transfer olan 20 yaşındaki Efe, resmi sözleşmeleri imzalamak için Rize'ye gitti.

Bu sezon 16 maçta kaleyi koruyan Efe Doğan, 1440 dakika süre alarak büyük bir deneyim kazandı. Bucaspor 1928'in altyapısından çıkan ve Süper Lig'e transfer olan ilk isimlerden biri olması, futbol camiasında büyük bir takdir topladı.