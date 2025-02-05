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Bucaspor 1928'in altyapısından yetişen ve bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken genç kaleci Efe Doğan, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 8 milyon TL bonservis bedeliyle transfer olan 20 yaşındaki Efe, resmi sözleşmeleri imzalamak için Rize'ye gitti.

Bucaspor 1928'In Genç Kalecisi Süper Lig'e Gidiyor-2

Efe Doğan Süper Lig'e adım atıyor

Bu sezon 16 maçta kaleyi koruyan Efe Doğan, 1440 dakika süre alarak büyük bir deneyim kazandı. Bucaspor 1928'in altyapısından çıkan ve Süper Lig'e transfer olan ilk isimlerden biri olması, futbol camiasında büyük bir takdir topladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ