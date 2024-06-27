TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, altyapıdan yetişen 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Okka, stoper Kerem Yorulmaz ve 22 yaşındaki kaleci Melih Ataş'ın sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Ayrılan Oyuncuların Performansları

Ege Okka, Geçen sezon sarı-lacivertli formayla TFF 2'nci Lig'de 9 maçta, kupada ise 1 maçta oynadı. Melih Ataş, geçen sezon forma şansı bulamadı. Kerem Yorulmaz, sezonu kiralık olarak Karabük İdmanyurduspor'da geçirdi.

Transfer İddiaları

Daha önce çıkan haberlerde, üç futbolcunun da Karabük ekibi ile anlaştığı iddia edilmişti. Ancak bu transferlerin kesinleşip kesinleşmediği henüz doğrulanmadı.