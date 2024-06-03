Bucaspor 1928'in, genç yıldız için 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia ediliyor. Arda Usluoğlu'nun performansı ve potansiyeli, onu sadece Türkiye'deki kulüplerin değil, Avrupa'daki bazı takımların da ilgisini çekti. Bucaspor yönetimi, Arda’nın transfer sürecini titizlikle değerlendirirken, genç oyuncu ise kariyerinde bir sonraki adımı atmak için sabırsızlanıyor.

Arda Usluoğlu, genç yaşına rağmen gösterdiği yetenek ve performansla Bucaspor taraftarlarının da sevgisini kazandı. Transfer haberleriyle gündeme oturan Arda, Bucaspor'un altyapısından yetişen yetenekli futbolcular arasındaki yerini sağlamlaştırmış durumda. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla beklenen Arda Usluoğlu, Türk futbolunun yeni parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor.

