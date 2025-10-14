FIFA’nın verdiği transfer yasağı ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan Bucaspor 1928, ligde oynadığı 7 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Kepezspor’a 1-0 yenilerek taraftarını üzdü.

Bucaspor 1928’de kara tablo sürüyor

Bucaspor’un eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı alan ve mali zorluklar yaşayan Bucaspor 1928, sezona kabus gibi bir başlangıç yaptı.

Kadrosundaki birçok as oyuncusunu ekonomik nedenlerle kaybeden sarı-lacivertli ekip, 7 hafta sonunda yalnızca 1 puan toplayarak ligin son sırasına yerleşti.

Son olarak deplasmanda Kepezspor’a 1-0 mağlup olan Bucaspor 1928, galibiyet hasretini sürdürüyor.

6 maçtır kaybediyor

Sezonun ilk haftasında Karaman FK deplasmanında 3-3 berabere kalarak tek puanını alan Bucaspor 1928, ardından oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde istikrarlı bir çıkış yakalayamayan İzmir temsilcisi, hem skor üretmekte hem de savunmada direnç gösterebilmekte zorlanıyor.

Teknik direktör değişikliği de çözüm olmadı

Sezona Evrensel Heper yönetiminde başlayan Bucaspor 1928, kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez’i getirdi.

Ancak Doğantez yönetimindeki maçlarda da takım hiç puan alamadı. Yönetim, mevcut kadro ve mali tablo nedeniyle çıkış yolunu bulmakta zorlanıyor.

Taraftarlar, yönetimin bir an önce çözüm üretmesi gerektiğini vurgularken, takımın bu gidişle düşme hattından çıkmasının zor olduğunu belirtiyor.

Sarı-lacivertli camiada moral bozukluğu hâkim. Tribünlerde, “Bu takımı yalnız bırakmayacağız” pankartlarıyla destek mesajları verilse de sportif tablo endişe yaratıyor.

Gözler İnegölspor maçında

Bucaspor 1928, bu hafta İzmir’de İnegölspor’u ağırlayacak. Teknik heyet, kötü gidişata son verip moral depolamak istiyor.

Bu maç, hem Tolga Doğantez hem de Bucaspor 1928 için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.