TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, eski oyuncuları Oğuz Aydın'ın transferinden önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forması giyen genç yetenekle anlaştığı iddiaları üzerine Bucaspor, bu transferden %15'lik pay alacak.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı transfer ediyor

Bucaspor 1928, eski futbolcularından Oğuz Aydın'ın transferinden büyük bir kazanç elde edecek. Alanyaspor'da top koşturan gurbetçi futbolcunun, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ve transferin resmi imzalarla sonuçlanmasının ardından Bucaspor'un %15'lik bir paya sahip olacağı belirtiliyor.

Oğuz Aydın'ın kariyer yolculuğu

Hollanda'nın AZ Alkmaar altyapısında yetişen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2016 yılında Bucaspor altyapısına katıldı. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de sarı-lacivertli formayı başarıyla terleten Oğuz, 2021 yılında Alanyaspor'a transfer oldu. Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken oyuncu, şimdi ise Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Transferden gelen gelir

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'ı 6 milyon Euro'ya transfer ettiği iddia edilirken, Bucaspor bu transferden 900 bin Euro gelir elde edecek. Bucaspor için bu transfer, kulübe maddi anlamda büyük bir destek sağlayacak ve altyapı çalışmalarına önemli katkılar sunacak. Resmi imzaların atılması beklenirken, Bucaspor camiasında büyük bir heyecan ve beklenti hakim.